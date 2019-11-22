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رجل دين إيراني: بعض زعماء الاحتجاج يستحقون عقوبة الإعدام

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران
طهران - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 5:34 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 5:34 م

ذكر رجل دين إيراني بارز خلال خطبة الجمعة في طهران أن بعض زعماء الاحتجاجات الأخيرة بشأن زيادة أسعار الوقود يستحقون عقوبة الإعدام.

وأكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، آية الله أحمد خاتمي إن "بعض زعماء الاضطرابات فوضويون يستحقون عقوبة الإعدام" مضيفا أن أسوأ المتظاهرين هم الذين يهاجمون المساجد ومؤسسات إسلامية أخرى.

وكانت المظاهرات قد اندلعت الأسبوع الماضي بعد وقت قصير من إعلان الحكومة بشكل غير متوقع عن زيادة أسعار الوقود بواقع ثلاثة أضعاف.

وفي محاولة للقضاء على الاضطرابات، حجبت السلطات بعض المواقع الالكترونية المحلية.

وذكرت منظمة العفو الدولية إن 106 من المحتجين لقوا حتفهم في 21 منطقة إيرانية. إلا أن الجمهورية الإسلامية أكدت أن هذا العدد "ملفق" وأنه تم التأكد من مقتل تسعة فقط، فيما جرى إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص.

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