نايجل فرج: 50 ألف مهاجر سنويا أقصى عدد سيُسمح له بالاستقرار في بريطانيا

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دشن زعيم حزب "بريكست" البريطاني نايجل فرج شعارا جديدا لحزبه هو "عَقد مع الشعب".

وجعل الحزب مسألة "خروج بريطانيا بشكل تام من الاتحاد الأوروبي" أحد أهدافه الأساسية، جنبا إلى جنب مع التصدي لتيار الهجرة لبريطانيا، وخفض 50 في المئة من ميزانية المساعدات الأجنبية.

وقال فرج إن المملكة المتحدة كانت تواجه "أزمة سكانية" نتيجة للسياسات التي اتبعتها في حقبة التسعينيات، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.

ورأى أن أقصى عدد لمن يُسمَح لهم بالاستقرار في بريطانيا يجب ألا يتجاوز 50 ألف نسمة في العام.

ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ إجراء حازم لردع محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول المملكة المتحدة.

وأقرّ فرج أنهم في حزب بريكست لم يكونوا يسعون إلى انتخابات، بعد أن تعهدوا بعدم المنافسة في معاقل المحافظين الانتخابية.

وقال فرج إن اهتمامهم كان منصبًا على إنجاز الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي سعيا إلى الحصول على "الحرية لرسم مستقبل البلاد".

وأوضح أن الخروج التام من الاتحاد الأوروبي "كفيل بإعطائنا الحرية في رسم مستقبلنا عبر التحكم في قوانيننا وحدودنا وأموالنا وأسماكنا ودفاعنا".

وأضاف فرج: "نريد من حزب بريكست أن يُلزم بوريس جونسون بكلمته".