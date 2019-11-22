 مورينيو: مانشستر يونايتد هنأني على تعييني مدربا لتوتنهام - بوابة الشروق
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مورينيو: مانشستر يونايتد هنأني على تعييني مدربا لتوتنهام

الشروق
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:30 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:30 ص

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أنه تلقى العديد من التبريكات عقب إعلان تنصيبه مدربًا للسبيرز خلال الفترة الماضية.

وأشار البرتغالي مورينيو خلال تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس إلى أنه تلقى ما يقرب من 700 رسالة تهئنة على تعيينه مديرا فنيا لتوتنهام، مؤكدًا أن من بين تلك الرسائل واحدة من إد وودورد، المدير التنفيذي لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يُذكر أن مورينيو كان قد تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد مع نهاية العام الماضي على خلفية تردي نتائج ومستوى الشياطين الحمر تحت قيادته.

وأعلن نادي توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء الماضي إقالة ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق بعد 5 أعوام قضاها داخل قلعة السبيرز على خلفية نفس سبب إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد، قبل أن يتم تعيين الأخير مدربًا للفريق خلفًا للأرجنتيني.


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