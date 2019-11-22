تعزيز الإجراءات الأمنية في اليابان استعداد لزيارة بابا الفاتيكان

عززت الشرطة اليابانية اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية استعداد لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للبلاد والمقررة غدا السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة أن نحو عشرة آلاف من أفراد الشرطة على أهبة الاستعداد في العاصمة "طوكيو" ومدينتي "هيروشيما" و"ناجاساكي" من أجل تأمين زيارة بابا الفاتيكان، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقوم البابا بعد غد الأحد بزيارة المدينتين كما سيلتقي بالإمبراطور الياباني "ناروهيتو" يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول سفارة الفاتيكان الواقعة وسط العاصمة "طوكيو" حيث سيقيم البابا فرانسيس.