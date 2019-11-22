وزير داخلية بوليفيا يتهم الرئيس السابق بإثارة الفتنة ودعم الإرهاب

رفع وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريللو اليوم الجمعة، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق إيفو موراليس بسبب الفتنة والإرهاب، متهما إياه بتنظيم احتجاجات ضد حكومة بوليفيا الجديدة من المنفى في المكسيك.

وتقدم موريللو بالشكوى إلى النيابة العامة اليوم الجمعة.

وعرض الوزير شريط فيديو يوم الأربعاء كشف فيه كيف وجه موراليس أنصاره إلى بوليفيا لإغلاق الطرق السريعة وقطع الإمدادات الغذائية عن المدن الرئيسية.

وفي معرض رده على تلك الاتهامات، كتب موراليس تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" قال فيها : "يبدأ مكتب المدعي العام تحقيقات مع الحركات الاجتماعية التي تقاتل من أجل الحياة والديمقراطية بأدلة مزورة وتسجيلات تم التلاعب بها".

وأضاف: "لكن بالنسبة للأخوة الثلاثين الذين قتلوا في بوليفيا بالرصاص، لا يوجد تحقيق أو أشخاص ثبتت مسؤوليتهم أو أشخاص محتجزون".

واستقال موراليس في 10 نوفمبر الجاري وغادر إلى المكسيك بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات بوليفيا التي جرت في أكتوبر الماضي.