رئيس جامعة بنها: يجري إنشاء فرع دولي للجامعة بمدينة العبور

قال رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، إنه جاري إنشاء فرع دولي للجامعة على جزء من أرض الجامعة في مدينة العبور، في إطار حرصها على الشراكة مع الجامعات المرقومة والمصنفة دوليا وتلبية كافة الاحتياجات التعليمية في ظل الانفتاح على العالم الخارجي والمنافسة الدولية.

وأشار السعيد - في بيان اليوم الجمعة - إلى موافقة مجلس الجامعة على رفع مساحة الأرض المخصصة للجامعة الأهلية الجاري إنشاءها في العبور من 20 إلى 40 فدانا، كما وافق المجلس على اعتماد " الشعاريين" المقدميين من لجنة الهوية البصرية برئاسة الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، وجاء الشعار الأول خاصا بفرع الجامعة الدولي في العبور والثاني خاصا بجامعة بنها الأهلية في العبور.

وأكد أن هناك خطة للتطوير وتوسيع فرع العبور، وجارى إنشاء مبنى للمدرجات في الفرع على مساحة إجمالية 19500 متر مربع وسيضم 12 مدرجا تعليميا يسع الواحد منها 250 طالبا بالإضافة إلى 30 حجرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.