جون بولتون يعود للظهور على تويتر بعد استرداد حسابه

عاد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون للظهور من جديد على تويتر، زاعما أنه تم منعه من الوصول إلى حسابه بعدما تم فصله من منصبه في سبتمبر أو كما جاء في تغريداته "منذ استقالته".

وقال في احدى تغريداته متهما البيت الأبيض بغلق حسابه: "إننا حررنا الآن حساب تويتر، الذي تعرض سابقا للحظر بشكل غير عادل في أعقاب استقالتي كمستشار للأمن القومي".

وأضافت في تغريدته قائلا: "بدافع الخوف لما قد أقوله؟ إلى أولئك الذين تكهنوا بأنني اختفيت. آسف لأنني خيبت آمالكم".

وتردد اسم بولتون مرارا وتكرارا خلال تحقيق التقصير الجاري ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال شهود إنه كان على دراية، وعارض، قناة الضغوط الخلفية على أوكرانيا، وذلك في قلب التحقيق.

وأشار محاموه إلى أنه قد يكون لديه معلومات إضافية لأعضاء الكونجرس.

ونفى ترامب أن يكون البيت الأبيض أغلق الحساب، وذلك في مقابلة على شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وكان قد تم فتح حساب بولتون عام 2010، قبل فترة طويلة من انضمامه لإدارة ترامب. ولم يتضح على وجه التحديد الأمر وراء إغلاق الحساب.

وتحدث بولتون بشكل علني منذ أن رحل من البيت الأبيض واعتاد على الظهور بشكل منتظم عبر البرامج الإخبارية، ما أثار جدلا عما إذا كان في حاجة إلى الحساب من أجل التحدث.

وكان بولتون قد خدم في إدارة الرئيس جورج بوش وكان معارضا بشدة للحرب في العراق. وكان أحد صقور إدارة ترامب بشأن إيران وفنزويلا.