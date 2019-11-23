نيجيريا تستعين بالبنك الدولي في مواجهة ديون قطاع الطاقة

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أعربت نيجيريا عن اعتزامها استخدام قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تجرى مفاوضات بشأنه مع البنك الدولى لمعالجة ديون قطاع الطاقة المتصاعدة، والتى تهدد بانهيار الشركات التى تدير الشبكة القومية للطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شوبهام تشودرى مدير إدارة نيجيريا بالبنك الدولى قوله في مقابلة معه في أبوجا:" إن شركات التوزيع لا تقوم بتحصيل عائدات تكفي لدفع فواتيرها للشركات التى توفر لها الغاز".

وأضاف تشودرى:"إن الحكومة المركزية تسعى من أجل تغطية قيمة هذه الفواتير فى الوقت الحالى، وإلا فإنه ، بدون ذلك، سيتم قطع إمدادات الطاقة".

وكان الرئيس النيجيري محمدو بوهارى قد طلب المساعدة من البنك الدولي لدعم صناعة الطاقة فى بلاده، وقال تشودرى إن حل هذه المشكلة يكمن فى اتباع سياسات وقواعد جديدة، فضلا عن توفير التمويل الإضافى.

وأضاف:" إن كل ما نسعى إليه هو مساعدة الحكومة على بحث مجموعة من الإصلاحات وإجراءات التمويل المطلوبة لوضع قطاع الطاقة على مساره".