 فيديو.. عروض فاشلة بالخيول خلال عرض عسكري في المكسيك - بوابة الشروق
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فيديو.. عروض فاشلة بالخيول خلال عرض عسكري في المكسيك

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 1:00 ص

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار حصان وسقوط فارسه أثناء أحد العروض العسكرية في المكسيك.

كما سجل التلفزيون عرضا فاشلا لفارس آخر لم يتمكن من القيام بحركات بهلوانية أثناء هذا العرض.


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