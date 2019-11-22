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عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة انهيار حصان وسقوط فارسه أثناء أحد العروض العسكرية في المكسيك.

كما سجل التلفزيون عرضا فاشلا لفارس آخر لم يتمكن من القيام بحركات بهلوانية أثناء هذا العرض.

