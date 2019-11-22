تقرير للأمم المتحدة: أقل من 20% من مراهقي العالم يمارسون الرياضة بشكل كاف

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل دفع الشباب للقيام بالمزيد من الحركة، حيث ذكرت أن 81 بالمئة من المراهقين حول العالم يمارسون أقل من ساعة واحدة من النشاط البدني في اليوم.

وتهدف وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى خفض معدل الخمول بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 سنة إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وقالت ريجينا جوتهولد، المؤلفة الرئيسية للتقرير وخبيرة صحة المراهقين بمنظمة الصحة العالمية، "إننا بعيدون عن المسار"، مشددة على أن الحد الأدنى لتوصية منظمة الصحة العالمية بممارسة التمرينات الرياضية سبع ساعات في الأسبوع لها فوائد عديدة طويلة الأجل.

ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن ممارسة الألعاب الرياضية أو المشي أو ركوب الدراجات أو أداء الأعمال المنزلية في سن مبكرة ترتبط بقلوب ورئتين وعظام وعقول أكثر صحة في مرحلة البلوغ.

وقالت ليني رايلي خبيرة الأمراض المتصلة بنمط الحياة بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف قبل فترة وجيزة من نشر التقرير في مجلة" ذا لانسيت" الطبية: "لدينا هذه الثورة الإلكترونية التي تبدو وكأنها غيرت أنماط حركة المراهقين وتشجعهم على الجلوس لفترات اطول".

وأشارت رايلي أيضًا إلى أن بعض الشباب يعيشون في أماكن غير آمنة حيث لا يمكنهم اللعب خارج منازلهم.

وذكر التقرير أن نسبة المراهقين المصابين بالخمول انخفضت بمقدار 5ر2 بالمئة فقط بين عامي 2001 و 2016، كما أنه في حين أن الفتيان أصبحوا يمارسون الرياضة أكثر قليلاً، فإن معدلات النشاط بين فتيات العالم لم تتحسن خلال تلك الفترة.

وقالت رايلي إن الفجوة المتزايدة بين الجنسين ترتبط بالتقاليد الثقافية والعقبات مثل عدم وجود غرف تغيير ملابس للفتيات بالمدارس.

وقالت "في بعض الثقافات، فإن الفتيات المراهقات غير معنيات بأن يكن نشيطات أو لا يتم تشجيعهن على أن يكن نشيطات كما يحدث مع الفتيان".

وأظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن دول شرق آسيا الغنية بها أقل الأولاد والبنات نشاطًا بينما يقضى الشباب الذكور في الدول الغربية الغنية والشابات في جنوب آسيا وقتا أطول في ممارسة نشاط بدني.

وذكر تقرير الصحة العالمية أنه في الولايات المتحدة يستفيد الأولاد من برامج الألعاب الرياضية الجيدة في المدارس ومن التغطية الرياضية الواسعة في وسائل الإعلام، بينما ارتبطت مستويات النشاط المرتفعة بين الفتيات في بنجلاديش والهند باداء الأعمال المنزلية.

وجرى إعداد التقرير من خلال إجراء دراسات بين الطلاب في 146 دولة.

ولا ترتبط نتائج التقرير بشكل كبير بالغنى أو الفقر: حيث كان معدل الخمول 85 بالمئة في الدول التي ينخفض بها دخل الفرد، و79 بالمئة في الدول التي يقل فيها دخل الفرد عن المتوسط، و 84 بالمئة في الدول التي يزيد فيها دخل الفرد عن المتوسط، و 79 بالمئة في الدول التي يتمتع فيها الفرد بدخل مرتفع.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات على العمل مع المدن والسلطات الصحية والمعلمين ومخططي البنية التحتية والشباب لمعالجة هذه المشكلة العالمية.

وقال خبراء الصحة بالأمم المتحدة إن المدارس عليها أن تتأكد من أنها توفر رياضات تنافسية وغير تنافسية، وعلى مخططي النقل أن يخلقوا أماكن آمنة للمشي وركوب الدراجات. كما طالب التقرير من مخططي المدن تصميم مناطق إضافية لممارسة الرياضة.