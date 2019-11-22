اليوم.. الأطباء تجرى نقاشا موسعا حول الأزمة مع ممثلى دفعتى التكليف المقبل



تعقد النقابة العامة للأطباء لقاءا، اليوم السبت، مع عدد من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر 2019 ومارس 2020، لإجراء نقاش موسع حول أزمة نظام التكليف الجديد، والتوصل إلى حلول للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم.



ودعا نقيب الأطباء، حسين خيرى، وزيرة الصحة هالة زايد لحضور اللقاء، مؤكدا أن تلك الدعوة جاءت من منطلق كون النقابة بيت الأطباء جميعهم، وكونها راعية لمصالح الأطباء والمهنة.



وقال وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، عبدالمنعم شهاب: إن الوضع الحالى لتدريب الأطباء غير مرضٍ للجميع حتى للأطباء أنفسهم، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى نظام جديد وهو ما اقترحته وزارة الصحة بشأن نظام الزمالة وتحديد فترة إلزامية له، بعد أن كان اختياريا مثل الماجستير والدكتوراه.



وأضاف شهاب فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المخاوف من نظام التكليف الجديد الذى أعلنت عنه وزارة الصحة هى مخاوف مشروعة يجب الرد عليها، وأكثر هذه المخاوف ما يتعلق بأعداد المدربين وكفاءتهم وجاهزية المستشفيات من حيث العدد والتجهيزات بها، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزارة الصحة بإخطار اللجنة بعدد المدربين والمستشفيات الجاهزة، وحل مشكلة الفراغ الذى قد يحدث فى الوحدات الصحية.



وتابع: «وزارة الصحة قالت إن عدد المدربين جاهز منهم نحو 1600 طبيب، وجار تدريب أطباء فى جامعة هارفارد، وحين عودتهم سيقومون بتدريب أطباء فى مصر، للوصول لعدد مدربين يكفى لتدريب دفعة التكليف المقبلة التى يتجاوز عددها 8 آلاف طبيب».



وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ليست واضحة وتعرضت لمحاولات تشويه بسبب تجربتها قبل البدء فيها، مضيفا: «الفكرة ممتازة سيرضى عنها الأطباء، لكن ربما لم يسوق لها بشكل جيد ولم يحدث مناقشات بشأنها ما خلق مخاوف عدة لدى الأطباء».



وكان عدد من أطباء التكليف دفعة سبتمبر 2019 أعلنوا إمتناعهم عن التسجيل فى نظام التكليف الجديد التى أعلنت عنه وزارة الصحة أخيرا، لحين دراسته بشكل كامل.