نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من العام الجاري

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ذكر مكتب الإحصاء الألماني، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 1ر0% في الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1ر0% في أعقاب تراجع نسبته 2ر0% في الربع الثاني من العام. وجاءت نسبة النمو متفقة مع تقديرات سابقة نشرت يوم 14 نوفمبر.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة خلال الربع الثالث بعد تراجع نسبته 1ر0% في الربع الثاني.

وارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب التغيرات في أيام السنة من 3ر0% في الربع الثاني إلى 5ر0% في الربع الثالث، في أسرع وتيرة نمو للاقتصاد الألماني خلال العام الجاري.

وجاءت معدلات النمو السنوية متفقة مع تقديرات سابقة.

وأسهم نمو التجارة الخارجية في تحسن أداء الاقتصاد الألماني، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 1% فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1ر0% فقط خلال نفس الفترة.