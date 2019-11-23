تضارب الأقوال في عدد المصابين بعد انزلاق عربتي قطار عن القضبان في ميونخ بألمانيا

انزلقت اليوم الجمعة عربتا قطار إقليمي عن قضبانهما بعد فترة وجيزة من انطلاقه من مدينة ميونخ جنوب شرقي ألمانيا.

وساعدت قوات الإنقاذ والإطفاء ركاب القطار الذين بلغ عددهم حوالي 100 شخص في الخروج من القطار عبر سلالم خشبية.

اختلفت المعلومات الصادرة عن عدد الجرحى: ففي الوقت الذي أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أن أحدا من الركاب لم يصب بجروح ، ذكرت هيئة الإنقاذ أن خمسة أصيبوا بصدمة إثر الحادث.

وقال فولفجانج هاونر من إدارة الشرطة الاتحادية في ميونخ إن شخصا أصيب بآلام في الظهر.

كان القطار (قطار –ميريديان) انطلق بعد الرابعة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي من مدينة ميونخ متوجها إلى مدينة كوفشتاين، عندما انزلقت عربتان من عرباته عن القضبان قرب جسر هاكربروكه وسط المدينة، حيث انزلقت عجلات العربتين الخلفيتين من بين العربات السبعة التي يتكون منها القطار.

وما تزال السلطات تحقق في أسباب الحادث.