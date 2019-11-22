موسكو: ليس لدينا معلومات موثوقة حول العملية الأمريكية لتصفية البغدادي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف أن الجيش الروسي لا يمتلك معلومات موثوقة بشأن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في سوريا.

وقال سيرومولوتوف، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان في استطاعة الجانب الروسي تأكيد مقتل زعيم تنظيم "داعش" أم لا : "لقد علقت وزارة الدفاع الروسية على هذا الأمر ، مضيفا : "لا توجد لدى عسكريينا، الذين يعملون على الأرض في سوريا، معلومات موثوقة حول حقيقة ونتائج العملية المذكورة بشأن القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي".