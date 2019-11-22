بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال أكتوبر الماضي نحو 152 مليونا و562 ألفا و969 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الجمعة، إن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 553 مليونا و124 ألفا و163 جنيها.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 218 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة و1063 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 303 ملايين و757 ألفا و17 جنيها بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 98 مليونا و173 ألفا و134 جنيها، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن 124 بيانا جمركيا "ترانزيت".

وأوضح أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال أكتوبر الماضي بلغ 158 بيانا جمركيا بقيمة 65 مليونا و741 ألفا و793 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 11 مليونا و655 ألفا و904 جنيهات.

وأشار المصدر إلى أن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 937 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 183 مليونا و625 ألفا و353 جنيها بإيرادات بلغت 42 مليونا و590 ألفا و367 جنيها، لافتا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 43 ألفا و564 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال أكتوبر الماضي.