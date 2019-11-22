الشرطة تعتقل مشتبها به من أيرلندا الشمالية على خلفية العثور على جثث مهاجرين فيتناميين

ألقت شرطة بريطانيا القبض على رجل من إيرلندا الشمالية للاشتباه في تهريبه البشر اليوم الجمعة، حيث ربطت عملية الاعتقال بالتحقيق في مقتل 39 مهاجرا فيتناميا، تم العثور على جثثهم في شاحنة مقطورة مغلقة، قرب لندن الشهر الماضي.

وقالت شرطة مقاطعة اسيكس إنه تم اعتقال "رجل /23 عاما/ من إيرلندا الشمالية.. في الساعات الأولى من صباح اليوم في الطريق السريع/ام 40/ في بيكونسفيلد بمقاطعة "باكينجهامشير"، فيما يتعلق بتحقيقنا بشأن العثور على جثث 39 مواطنا فيتناميا في شاحنة مقطورة، في مدينة جرايز في 23 أكتوبر الماضي.

وأضافت الشرطة "تم اعتقاله للاشتباه في تآمره مع شرطة المرور والتآمر للمساعدة في الهجرة غير القانونية ومازال في السجن".

وتعتقد الشرطة أنه تم استخدام وحدة مقطورة مسجلة في إيرلندا لنقل المهاجرين الفيتناميين من ميناء "زيبروج" البلجيكي إلى ميناء الشحن البريطاني، بورفليت، بالقرب من مدينة جرايز بمقاطعة ايسكس.

وكانت شرطة اسيكس قد اعتقلت سابقا سائق شاحنة كم أيرلندا الشمالية /25 عاما/ للاشتباه في تورطه في القتل.

وكان قد حصل على المقطورة من الميناء البريطاني.

وتم اعتقال العديد ممن يشتبه أنهم من المهربين في فيتنام.