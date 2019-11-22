كولومبيا تؤكد سقوط 3 قتلى خلال احتجاجات في البلاد

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قال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في احتجاجات تعم البلاد.

وتظاهر مئات الآلاف من المواطنين في 150 بلدية أمس الخميس. وأعربوا عن معارضتهم لإصلاحات التقاعد والعمال التي تتردد مزاعم أن الحكومة تخطط لها، وطالبوا برصد مزيد من الأموال للتعليم، ووضع حد للفساد، واتخاذ إجراءات أكثر فعالية حيال قتل قادة المجتمعات على أيدي الجماعات المسلحة.

وكانت المسيرات سلمية إلى حد كبير، لكن بعضها تحول إلى العنف.

وذكر هولمز تروخيو أن شخصين قتلا في بوينافينتورا ولقي الآخر حتفه في كانديلاريا. وأضاف الوزير أن الحوادث قيد التحقيق.

وأصيب حوالي 150 من أفراد قوات الأمن و 122 مدنيا في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكر هولمز تروخيو. وقال إن معظم المدنيين تعرضوا لإصابات طفيفة بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وألقى الرئيس إيفان دوكي باللائمة على "التخريب" و"المجرمين" في العنف خلال خطاب ألقاه مساء الخميس. وأعلن هولمز تروخيو اعتقال 98 شخصًا.