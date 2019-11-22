بابا الفاتيكان يحث الكاثوليك على رفعة المسيحية في تايلاند البوذية

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حث بابا الفاتيكان الكاثوليك في تايلاند على رفعة عقيدتهم في الدولة ذات الأغلبية البوذية في اليوم الأخير لزيارته قبل التوجه لليابان.

وفي معرض التحدث إلى الطائفة الكاثوليكية التابعة لأبريشية سانت بيتر /نحو 50 كيلومترا غرب بانكوك/، قال فرنسيس الأول إن كاثوليك تايلاند بحاجة إلى "السعي لوسائل جديدة لنقل الكلمة، من شانها ان تكون قادرة على حشد وإيقاظ الرغبة لمعرفة الرب".

وأضاف: "فيما كنت أعد لهذا الاجتماع، قرأت، بعميق ببعض الألم، أن الكثيرين يعتبرون المسيحية دينا أجنبيا، دينا للأجانب".

جدير بالذكر أن نحو 388 ألف من التعداد السكاني التايلاندي البالغ 69 مليون نسمة كاثوليك.

وأقام فرنسيس قداسا في احد الاستادات والتقى ملك البلاد ورئيس الوزراء والزعيم البوذي منذ وصوله.

وتطرق فرنسيس، في كلماته أمام الحكومة التايلاندية وشعبها، إلى قضايا إنسانية مثل الهجرة والدعارة وتهريب البشر.

وسوف يغادر فرنسيس لليابان يوم غد السبت حيث سيلتقي الإمبراطور الياباني ورئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن فرنسيس هو أول حبر أعظم يزور تايلاند واليابان منذ ان زارهما البابا يوحنا بولس الثاني في ثمانينات القرن الماضي.