البيئة توقع بروتوكول تعاون لتنظيم أنشطة للتوعية البيئية بـ 50 مدرسة بالوادى الجديد

وقعت وزارة البيئة من خلال محمية نيزك جبل كامل بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديدة لرفع الوعي البيئي لعدد 50 مدرسة بإدارة الخارجة التعليمية بمختلف المراحل التعليمية لدمج الأجيال الناشئة في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، وذلك استمرار لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على رفع الوعي البيئي لطلاب المدارس.

ويهدف البروتوكول إلى إرساء المفاهيم البيئية لدى الطلاب والتعريف بأهمية التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر القائم على مراعاة الاشتراطات البيئية ، بالإضافة إلى عرض أهمية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي وخاصة محمية نيزك جبل كامل وقيمة الحفاظ على الموارد الطبيعية بها ، علاوة على مناقشة سبل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد في حل المشكلات البيئية.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ العديد من الأنشطة وورش العمل حول تدوير المخلفات واستعراض بدائل استخدام البلاستيك لحماية البيئة والحياة البرية وتم البدء بتفعيل البروتوكول بتنظيم حملة للتوعية البيئية بمدرسة الثانوية الفنية بنات.