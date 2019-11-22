ضبط صاحب شركة سياحة لاتهامه بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية من الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بالتنسيق مع ضباط مباحث تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه؛ لقيامه بتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد بإستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة"، وذلك وفقا لبيان أمني، اليوم الجمعة.

وجاءت عملية الضبط في أعقاب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث تفيد قيام المقبوض عليه بمزاولة نشاطا واسع النطاق فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد وإستقطاب الشباب راغبى السفر بإستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم عثر داخل مسكنه على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات الدالة على ضلوعه في نشاطه، عبارة عن "جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان، وجهاز طباعة ألوان منفصل، وهارد، و2 فلاشة، و2 جهاز لابتوب" جميعها تحوي مستندات مزوره منسوب صدورها لجهات حكومية، وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، و2 هاتف محمول يحوي أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات".

بالإضافة إلى "11 جواز سفر مصري بأسماء مختلفة يحوي بعضهم على أختام لدول أجنبية، يشتبه بأنها مزورة، و7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، و17 سجل تجاري، و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، و12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزوره، و2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة، و3 تذاكر طيران، و2 كشف حساب بنكي مزور، و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، و2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكي المعد للتزوير، ومبلغ مالي، و4 فيزا".

وبمواجته أقر بنشاطه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأجنبية، بإستخدام أوراق ومستندات عرفية ورسمية مزورة، لإدخال الغش والتدليس على السفارات، وأضاف بأن المبلغ النقدي المضبوط من حصيلة نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزؤر الداخلية ومدير الأمن، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.