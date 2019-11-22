 القبض على اثنين من أهم المطلوبين جنائيا لدى أوروبا في ساحل العاج - بوابة الشروق
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القبض على اثنين من أهم المطلوبين جنائيا لدى أوروبا في ساحل العاج

ياموسوكرو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:45 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 7:45 م

أعلنت السلطات في ساحل العاج (كوت ديفوار) إلقاء القبض على اثنين من أكثر المجرمين المطلوبين في أوروبا واللذين حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في وقت سابق لقتلهما بريطانياً في بلجيكا عام 1996.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة عن السلطات في ساحل العاج قولها إن كلاً من جان كلود لاكوت، فرنسي الجنسية ، وهيلدا فان آكر ، بلجيكا، اعتقلا في مدينة أبيدجان يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت الشبكة أن لاكوت وآكر اعتقلا في وقت سابق في بلجيكا بعد تورطهما في مقتل رجل الأعمال البريطاني ماركوس جون ميتشل ، إلا أنه أطلق سراحهما لاحقاً لعدم كفاية الأدلة ، وهربا إلى جنوب أفريقيا.

وتم الحكم على المتهمين غيابياً عام 2011 بالسجن مدى الحياة ، ووضعا على قائمة المطلوبين في بلجيكا ، وتقول ساحل العاج إن المتهمين غيرا من هويتهما.


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