 العاهل الأردني يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 - بوابة الشروق
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العاهل الأردني يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
نيويورك - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:15 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:15 ص



تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جائزة "رجل الدولة – الباحث" لعام 2019، التي منحها له معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نيويورك، تقديرا لسياسته وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والتسامح في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد سلم الجائزة للملك عبدالله، رئيس مجلس أمناء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، جيمس شرايبر، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.

وخلال الحفل تم عرض فيديو يسلط الضوء على إنجازات العاهل الأردني، وسبب منحه الجائزة، ودوره في السعي لتحقيق السلام في المنطقة، وتعزيز الحوار والوئام بين الأديان.

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