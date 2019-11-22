أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عزمه على إقامة مباراة اعتزاله في شهر فبراير المقبل أمام أحد عملاقة الدوريات الأوروبية الكبرى.

وأشار متعب إلى أنه تم إرسال خطابًا الكترونيًا أمس الخميس لأحد الأندية من بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي من أجل مواجهته في مباراة اعتزاله.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون سبورت :"مواجهة ريال مدريد أو يوفنتوس أو ليفربول في مباراة اعتزالي ؟ أرسلنا "إيميل" لأحد تلك الأندية، وطلبنا أن يتواجدوا في شهر فبراير".

وأضاف :"أرسلنا المقابل المادي وكافة التفاصيل، وهو عرض ضخم للغاية، ومن المفترض أن نحصل على الرد خلال الأيام المقبلة، وإذا كان الرد بالموافقة ستجرى المباراة في شهر فبراير بستاد القاهرة".