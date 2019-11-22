إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة

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قال المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 12 قيراطا بمركز منشاة القناطر ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة.
كما تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمحافظة الشرقية بمركز الزقازيق ومركز منيا القمح.