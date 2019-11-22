إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة

الكرملين: إيقاف المسؤولين الرياضيين الروس لن يؤثر على الأولمبياد

على الرغم من إصابته.. كلوب: صلاح يتدرب معنا طوال الوقت.. ولكن!

كلوب عن حالة صلاح: إصابته لم تتفاقم.. ولم أحدد موقفه من مباراة كريستال بالاس