 إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة - بوابة الشروق
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إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالجيزة

حالة تعدي على الأراضي الزراعية
حالة تعدي على الأراضي الزراعية
السيد علاء
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:35 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 2:35 م

قال المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 12 قيراطا بمركز منشاة القناطر ومركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

كما تم تنفيذ 7 حالات إزالة بمحافظة الشرقية بمركز الزقازيق ومركز منيا القمح.

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