برلمان بولندا ينتخب نائبين سابقين عن الحزب الحاكم قاضيين بالمحكمة الدستورية

اختار البرلمان البولندي اثنين من النواب السابقين البارزين عن حزب "القانون والعدالة" الحاكم قاضيين جديدين بالمحكمة الدستورية، وذلك رغم الجدل واسع النطاق بشأن ترشيحهما.

وجرى اختيار المرشحين، كريستينا باولوفيتش وستانيسلاف بيتروفيتش، وذلك بفضل تصويت نواب "القانون والعدالة" لصالحهما في اقتراع جرى مساء أمس الخميس.

وسيتعين على المرشحين الاثنين الآن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد.

وكان بيتروفيتش، وهو مدع عام في بولندا، في صدارة الذين تبنوا الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، من حزب "العدالة والتنمية"، إلى جانب وزير العدل زبيجنيو زيوبرو.

وتشتهر باولوفيتش، وهي أستاذة جامعية في علم القانون، بانتقاداتها الشديدة للمعارضة في مناسبات عدة داخل البرلمان.

وحتى الآن، عادة ما لا يتمتع المرشحون لتولي منصب قاض بالمحكمة الدستورية بخلفية سياسية.

وفي معرض تعليق على الأمر، قال بارتلوميج برزيموسينسكي، وهو متحدث باسم جمعية "ايوستيتيا" للقضاة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تعيين النائبين الاثنين "سيحد من مصداقية المحكمة... التي ستصبح الغرفة الثالثة للبرلمان، بدلا من النظر إليها كهيئة قضائية، بسبب تعيين ساسة نشطين بها".

ودأبت جمعية "ايوستيتيا" على انتقاد الإصلاحات القضائية التي أجرتها الحكومة البولندية.

وجرى اختيار المرشح الثالث وهو أستاذ قانون من جامعة دانسك في تصويت البرلمان أمس.

ومما يؤجج حالة الجدل الدائرة بالفعل في البلاد، بحسب اثنين من خبراء القانون، أنه لا يمكن لبيتروفيتش أو باولوفيتش أن يصبحا قاضيين في المحكمة الدستورية لأن كل منهما تجاوز الخامسة والستين.

وتزعم المعارضة أن تشكيلة المحكمة غير دستورية وذلك بعد أن رفض الرئيس أندريه دودا أن يؤدي 3 قضاة عينهم البرلمان تحت سيطرة المعارضة في ذلك الوقت، اليمين الدستورية، في حين أداها القضاة الذين عينهم حزب "القانون والعدالة" بعد ذلك بشهرين.

ولم تقدم أحزاب المعارضة مرشحين للمحكمة الدستورية حتى لا تضفي الشرعية على ما تراه ترشيحات غير قانونية.