تقرير: 1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

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ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية" اليوم الجمعة أن ما يصل إلى 1500 قصر ريفي معروض للبيع في مختلف أرجاء فرنسا، مستشهدة بخبراء ووكلاء متخصصين في العقارات.

ويقول الخبراء والوكلاء إن تكاليف صيانة هذه القصور الفخمة الأسطورية تشكل عبئا على أصحابها وتثبط عزيمة المشترين المستقبليين.

وقالت الصحيفة إن المشترين سعداء بشراء القصور ذات الأسعار الملائمة في منطقة باريس، ولكن بيع القصور الريفية المعزولة يواجه صعوبات.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن الأسر الأرستقراطية سلمت قصورها من جيل لآخر، غالبا ما يكون الملاك الجدد مستعدون لبيعها بعد فترة.

وقال أوليفير دي لورجيريل، رئيس رابطة ملاك القصور، لصحيفة لوفيجارو: "انخفضت مدة تداول القصور مما متوسطه 15 عاما إلى نحو ثمانية أعوام".