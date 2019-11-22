رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي يؤكد أهمية مؤتمر «حوار المنامة»

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، اليوم /الجمعة/، أهمية مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ15، والذي تستضيفه البحرين، بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية.

وأعرب الشيخ ثامر العلي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ لدى وصوله البحرين - عن شكره وتقديره لاستضافة مؤتمر المنامة، لما له أهمية في تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر في دورته ال15، والذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قد بدأت اليوم، وتستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

ويشارك في (حوار المنامة) الذي تستضيفه البحرين سنويا، عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، ورجال الأعمال، والشخصيات الدولية، والاقتصاديين، والسياسيين، والمفكرين الاستراتيجيين، من دول العالم؛ لتبادل وجهات النظر إزاء اهم التحديات.