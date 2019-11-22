الزراعة: تنظم مزاد لبيع فائض خيول محطة الزهراء الثلاثاء المقبل

أعلنت د. نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، عن تنظيم مزاد لبيع خيول فائض المحطة، يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر.

وقالت رضوان، إن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبي الخيول العربية في مصر ويستعد لها أصحاب المزارع الخاصة، الطامحين في ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط، والتابعة لوزارة الزراعة.

وأضافت رضوان في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن المحطة سوف تستقبل الأسبوع المقبل، العشرات من عُشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذي تقيمه مرتين على الأقل سنويًا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر، ما بين ذكور وإناث.

وأوضح أن المزاد سيشمل 27 حصانًا تراوحت أعمارهم بين عام ونصف وحتى عشرين عامًا، اختارتهم لجان مُختصة من الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لطرحهم للبيع، وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة، والحالة الصحية، وتم تحديد سعر مبدئي لكل منها لبدء المزايدة عليها، علما بأن المعاينة تتم حاليا وسوف يعقد المزاد بمقر المحطة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

ولفتت رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية إلى أن المحطة تلقى اهتماما كبيرا من د. عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتشهد حاليا تطوير يليق بمكانتها كواحدة من أهم محطات الخيول في العالم.