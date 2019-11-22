مسئولة كورية شمالية: ضياع الدبلوماسية في شبه الجزيرة الكورية تتحمله واشنطن

قالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشوي سون هوي" إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل المسئولية في حال ضياع فرصة التوصل إلى حل قضية شبه الجزيرة الكورية بطريقة دبلوماسية.

وأضافت هوي - في تصريحات أثناء تواجدها بالعاصمة الروسية (موسكو) نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - أنه في حال عدم التوصل إلى حل بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية فإنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المسئولية الكاملة، وذلك لعدم اتخاذها التدابير المناسبة.. إلا أن هوي لم توضح نوعية هذه التدابير.

وتعد تصريحات هوي - وهي أحد المساعدين المقربين من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" وواحدة من المفاوضين النوويين الرئيسيين للبلاد - أحدث محاولة من قبل بيونج يانج من أجل الضغط على واشنطن لتغيير موقفها عقب توقف المفاوضات النووية.

وكانت هوي قد قالت أول أمس الأربعاء إن عقد قمة أخرى بين أون والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيكون أمرا "مستحيلا" حتى تنهي الولايات المتحدة الأمريكية سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية.