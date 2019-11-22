رئيس الصين يدعو صندوق النقد الدولي لتعزيز تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية

أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" عن أمله أن يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين العملات الدولية ونظام الحوكمة لديه، وتعزيز تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني اليوم الجمعة، بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة (بكين).

وقال بينج إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ حاليا، وتزداد مخاطر الركود، كما تواجه التعددية والتجارة الحرة تحديات قاسية، ولدى المجتمع الدولي تطلعات أعلى لدور صندوق النقد الدولي، معربا عن أمله أن يعمل الصندوق على تحسين العملات الدولية ونظام الحوكمة لديه، وتعزيز تمثيل الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأضاف بينج أن الصين تدعو بنشاط إلى بناء مفهوم الحوكمة العالمية المتمثل في التشاور والتشارك والتقاسم، وتعارض بحزم الحمائية، وتحتفظ بنظام تجاري متعدد الأطراف يكون مركزه منظمة التجارة العالمية، داعيا صندوق النقد الدولي للقيام بدور إيجابي في أجندة التجارة العالمية، والحفاظ على سوق مالية عالمية عادلة ومفتوحة، وتعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية.

من جانبها، قال المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إن الصين ستحقق التخلص الشامل من الفقر في العام المقبل، والذي يعد علامة فارقة بالنسبة للصين والعالم بأسره، مشيرة إلى أن الصين حققت نموا اقتصاديا مستداما وقويا من خلال الإصلاح والانفتاح.

وأعربت جورجيفا عن أملها أن تظل الصين منفتحة في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل ورأس المال في المستقبل، مؤكدة أن الصندوق يولي اهتماما كبيرا بتعميق التعاون مع الصين.