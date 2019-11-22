في 22 نوفمبر يحتفل المخرج المصري عمرو سلامة بعيد ميلاده، فهو مواليد عام 1982، ويجتمع عيد ميلاده بأيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 41، والذي يشارك فيه عمرو يوم الجمعة من خلال حلقتي نقاش الأولى عن "قوة الحكي في تناول السينما للعنف القائم على النوع" والثانية مع المخرج الأمريكي المرشح للأوسكار تيري جيليام.

بدأ عمرو العمل كمخرج من خلال نافذة الأفلام القصيرة ثم انتقل للسينما الروائية، وانطلقت مسيرته الفعلية عام 2008 بفيلم من بطولة الفنانة بسمة، استمت أفلام عمرو أنها تحمل فكرة محددة يستطيع المشاهد فهمها مع نهاية العمل، واضح في استخدام أدواته كمخرج سواء مع الممثلين أو معطيات العمل الأخرى مما ينتج عنه عمل ذو قيمة مختلفة.

وتستعرض الشروق أبرز الأفلام السينمائية التي أخرجها عمرو سلامة منذ انطلاقه بفيلم "زي النهارده" منذ 11 عام.

زي النهاردة

هو أول أفلام عمرو الروائية وكان من تأليفه، ومن بطولة بسمة وأحمد الفيشاوي وآسر ياسين وأروى جودة ونبيل عيسى وهاني عادل، ويحكي عن فتاة يموت خطيبها الأول وبعد حالة من الحزن الشديد تحاول الخروج منها فتصادف شاب وتدخل معه في قصة حب جديدة ولكنها تلاحظ تكرار الأحداث مما يجعلها تشعر باضطراب نفسي، بالإضافة لمعاناتها هي ووالدتها من أخيها المدمن.

وقال الكاتب محمود قاسم في كتابه " أفلام مثيرة للجدل" عن فيلم زي النهارده أنه من نوعية الأفلام التي تدور أحداثها على لسان الراوي، وهو نظام شبيه بالرواية الأدبية وهو ما يؤكد أن السينما والأدب يسيران جنباً إلى جنب، وأن الأفلام من هذه النوعية يكون أغلبها تأملي وجدلي ويحمل وجهات نظر مكتوبة بعناية فائقة.

أسماء

بعد 3 سنوات من فيلم زي النهاردة قدم عمرة فيلمه الثاني والذي حمل قضية مختلفة وجريئة، وقدمت بطولته الفنانة هند صبري، مما جعل عمرو يكن لها حب كبير عبر عنه في حفل افتتاح الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي باحتفاله بعيد ميلادها الذي صادف الافتتاح.

تناول الفيلم مشكلة مرضى نقص المناعة الإيدز من خلال شخصية أسماء وهي فتاة مصرية تعاني من المرض وتحاول أن تقاوم نظرات وتصرفات الناس معها والتغلب على ما يحدث لها، والفيلم من تأليف عمرو سلامة أيضاً.

صنع في مصر

ومن البطولة النسائية ينتقل عمرو لإخراج فيلم للنجم الكوميدي أحمد حلمي عام 2014، والفيلم من تأليف مصطفى حلمي وتدور أحداثه في شكل الفنتازيا حيث تتحقق أمنية فتاة صغيرة بأن يتحول شقيقها إلى دب باندا، وأن يصير دب الباندا هو الأخ.

وشارك في بطولة الفيلم دلال عبدالعزيز وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وإدوارد.

لامؤخذة

في نفس العام كتب عمرو سلامة فيلم لا مؤاخذة وأخرجه، وقام ببطولته أحمد داش وكندة علوش وهاني عادل ومحمد عادل وبيومي فؤاد.

وتدور فكرة الفيلم عن طفل يتوفى والده وتضطر الأمل لنقله من المدرسة الخاصة إلى مدرسة حكومية، ولكن انطباع الولد أنه سيتعرض لأشكال مختلفة من الطائفية في المدرسة جعله يكذب ويقول أنه مسلم على من في المدرسة.

الشيخ جاكسون

بعد غياب عن السينما دام 3 سنوات، أخرج عمرو فيلم الشيخ جاكسون عام 2017، وكان من تأليفه بالمشاركة مع المؤلف الشاب عمرو خالد، وكان من بطولة أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وماجد الكدواني وأمينة خليل وياسمين رئيس وسلمى أبو ضيف.

ويحكي عن شاب متدين جدا وكان في مرحلة مراهقته مرتبط بصوت المطرب العالمي مايكل جاكسون، وعند معرفته بخبر وفاته يتأثر ويعود لتلك الذكريات التي تجعله في صراع بين ما كان عليه وما أصبح عليه أمام الناس ولا يريد أن يفقده فهو أصبح في صورة الشيخ المتدين أمام الجميع.