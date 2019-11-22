وكالة الأنباء الألمانية تستعرض تعرض الساسة للمتاعب بسبب المؤهلات المزيفة

أعلنت لجنة الأخلاقيات بجامعة بلجراد، أمس الخميس، أن وزير المالية الصربي سينيسا مالي تورط في "سلوك غير أكاديمي".

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن اللجنة دعت إلى إلغاء أطروحته للدكتوراه لأنه نسخ أجزاء من أعمال مؤلفين آخرين دون الإشارة إلى أعمالهم.

وكانت حالات مماثلة قد دفعت الرئيس المجري بال شميت إلى الاستقالة عام 2012، كما استقال وزيران تشيكيان العام الماضي للسبب ذاته.

وفي أوكرانيا، كافح الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش – الذي أطاح به المحتجون في عام 2014 - لإقناع الناخبين أنه حصل على درجة الدكتوراه

في الاقتصاد.

ولكنه أخفق في مساعدة نفسه في الخروج من هذا المأزق، بسبب ارتكابه خطأ إملائيا في طلبه للترشح في الانتخابات.