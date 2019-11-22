 الاستخبارات العراقية: القبض على مسئول الدعم اللوجستي لـ«داعش» في الرمادي - بوابة الشروق
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الاستخبارات العراقية: القبض على مسئول الدعم اللوجستي لـ«داعش» في الرمادي

الجيش العراقي
الجيش العراقي
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 4:34 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 4:34 م

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن القبض على مسئول الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 38، تمكنت من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (الطاش) بمدينة الرمادي في محافظة الأنبار".

وأضافت أن الإرهابي الذي تم القبض عليه هو مسؤول عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في الرمادي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية أعلنت - في وقت سابق - اعتقال "قائد الغزوات" في تنظيم "داعش" الإرهابي ومسؤول تفجير المفخخات في نينوي، بالإضافة إلى القبض على 3 إرهابيين في الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات.


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