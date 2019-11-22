الإسماعيلي يركز على العرضيات في المران الأخير قبل السفر للإمارات

خصص الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة الصربي، ميودراج يسيتش، تدريبات على الكرات العرضية خلال المران الأخير قبل السفر للامارات.

ومن المقرر أن تغادر البعثة، فجر اليوم، إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة المتوجهة للإمارات تحضيرًا للقاء بطلها، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كما تطرق المران لتدريبات على كيفية الضغط المبكر واستخلاص الكرة بشكل سريع مع عدم منح المنافس فرصة التحضير.

شهد المران حضور إبراهيم فارس ومحمد إبراهيم عبد الرحيم، عضوا مجلس الإدارة.

واختتم المران بتقسيمة قام خلالها المدير الفني بمنح اللاعبين مجموعة من التعليمات لزيادة الفاعلية الهجومية.

وفى سياق متصل، قاد أدهم السلحدار، مدرب الفريق، تدريبات اللاعبين المستبعدين، فيما خاض حراس المرمى تدريبات على التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف سعفان الصغير، مدرب الحراس.