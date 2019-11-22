خبراء يطالبون بتطبيق سياسات خضراء وتقنين طرق للهجرة لمواجهة لاجئي المناخ

طالب خبراء اليوم الجمعة باتخاذ إجراءات قوية بشأن التغير المناخي وتحديد طرق هجرة قانونية للمتضررين من الكوارث البيئية من أجل التصدي للهجرة المرتبطة بالمناخ.

وقال جان كريستوف دومون رئيس إدارة الهجرة الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "نقطة التحول" للهجرة المناخية "هي بالفعل وراءنا".

وأوضح دومون لوكالة أنباء برس أسوسييشن الانجليزية الأمريكية في باريس إنه "على المدى القصير، فإن الظروف المناخية القاسية.. التي نعرف أنها مرتبطة بالتغير المناخي على المدى الطويل، تغير بالفعل التأثير على الهجرة".

وأشار دومون إلى أن معظم النازحين بسبب العوامل البيئية ينتقلون في الوقت الحالي داخل الدول، أو إلى الدول المجاورة، لكن التأثير على المدى الأطول ما زال غير واضح.

وأضاف أنه "يمكننا أن نكون واضحين، بأنه سيكون هناك المزيد من الهجرة، لكن إلى أي مدى؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ أمر لا يزال يتعين بحثه".

قال دومون ودينا يونيسكو رئيسة إدارة الهجرة والبيئة وتغير المناخ في المنظمة الدولية للهجرة إن من المستحيل عزل الهجرة المتعلقة بالبيئة عن أسباب أخرى.

وقالت يونيسكو إن "التغير المناخي يختلط بالفعل مع قضايا اقتصادية".

وأضافت أن إحدى المشكلات هي عدم وجود "بيانات عالمية" حول مدى الهجرة المرتبطة بالمناخ في جميع أنحاء العالم.

وحذرت يونيسكو من أنه "إذا لم نستثمر في التحرك بشأن المناخ، فسيكون هناك الكثير من الهجرة الجبرية".