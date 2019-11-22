 نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بيرلسكوني إلى المستشفى بعد سقوطه في اجتماع بكرواتيا - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بيرلسكوني إلى المستشفى بعد سقوطه في اجتماع بكرواتيا

بيرلسكوني
بيرلسكوني
روما - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 6:43 م

دخل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني المستشفى بعد تعرضه لسقوط في اجتماع سياسيين محافظين في كرواتيا، حسبما أفادت تقارير إخبارية مساء اليوم الجمعة.

وقع الحادث أمس الخميس في ختام مؤتمر حزب الشعب الأوروبي بزغرب، كرواتيا، وفق صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ووسائل إعلام أخرى.

ومن المقرر أن يقضي برلسكوني (83 عاما) اليومين المقبلين في عيادة لا مادونينا بميلانو للخضوع لفحوصات طبية ، وفق الصحيفة.

واستبعدت مصارد من حزب"إيطاليا ..إلى الأمام" فى تصريحات نقلتها وسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة أنباء " آكي" الإيطالية إصابة برلسكوني بمرض خطير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك