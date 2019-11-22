 مياه المنيا تنظم ورشة عمل لاستخدام القطع المرشدة لاستهلاك المياه - بوابة الشروق
الجمعة 22 نوفمبر 2019 11:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

مياه المنيا تنظم ورشة عمل لاستخدام القطع المرشدة لاستهلاك المياه

جانب من الورشة
جانب من الورشة
ماهر عبد الصبور
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:49 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:49 م

صرح المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى تم تنظيم ورشة عمل لشرح فوائد القطع الموفرة.

وأضاف الشهاوى، ان الورشة ضمت كافة القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة، حيث تم عمل تجربة عملية لكيفية توفير المياه من خلال هذه القطع وكمية الهدر بدون استخدامها.

وأوضح أن الهدف من الورشة هو تعميم استخدام القطع الموفرة فى الفروع التسع بالشركة والحفاظ على كل قطرة ماء واستخدامها الاستخدام الأمثل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك