مياه المنيا تنظم ورشة عمل لاستخدام القطع المرشدة لاستهلاك المياه

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صرح المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتعليمات اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحى تم تنظيم ورشة عمل لشرح فوائد القطع الموفرة.

وأضاف الشهاوى، ان الورشة ضمت كافة القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة، حيث تم عمل تجربة عملية لكيفية توفير المياه من خلال هذه القطع وكمية الهدر بدون استخدامها.

وأوضح أن الهدف من الورشة هو تعميم استخدام القطع الموفرة فى الفروع التسع بالشركة والحفاظ على كل قطرة ماء واستخدامها الاستخدام الأمثل.