الشرطة الألمانية ترفض تنظيم مظاهرة للحزب القومي الألماني في هانوفر

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رفضت إدارة الشرطة في مدينة هانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية التصريح للحزب القومي الألماني اليميني المتطرف بتنظيم مظاهرة يوم السبت القادم ضد ثلاثة صحفيين.

وبررت الشرطة مساء الخميس ذلك بالقول: "إن الماضي القريب أثبت استخلاص حقائق جديدة من مصادر متاحة للجميع تدل على مخاطر".

ومن هذه المصادر يمكن استخلاص أنه يجب التحسب لأخطار مباشرة على الأمن العام.

ومن حق الحزب الطعن لدى المحكمة الإدارية بالولاية على رفض المظاهرة التي يعتزم إقامتها في وسط المدينة يوم السبت المقبل.

وكان عدد من الصحفيين والمراكز الإعلامية والاتحادات طالبوا الجمعة الماضية تحت نداء "احموا حرية الصحافة" برد فعل على الفعالية التي يريد الحزب القومي اليميني المتطرف أن يقوم بها.

وطالب مجلس الصحافة الناشرين وهيئات التحرير الصحفي، بإظهار التضامن مع الزملاء المهددين، كما طالب العاملين بالسياسة بتحسين حماية الصحفيين.

وقال وزير داخلية الولاية بوريس بيستوريوس مساء الخميس: "أقول بأمانة وبكل ما هو متاح من حيادية أنني شخصيا مسرور من هذا القرار وأرجو أن تتمسك به المحكمة".

وأضاف بيستوريوس أنه نظرا لتقدير المخاطر الجديدة من قبل إدارة الشرطة فإن قرار الحظر صحيح ومناسب.

وقالت وزارة الداخلية بالولاية في سردها لأسباب الرفض: "هناك معلومات جديدة عن أنشطة بوسائل التواصل الاجتماعي ترسم صورة عدوانية تشير إلى أن المظاهرة ستتخطى الجدل المشروع بين الأشخاص والمناصب".