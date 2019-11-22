كشف تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للصين قد زاد بقيمة 270 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بتقديرات أولية صدرت العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن هذه المراجعة أضافت لإجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي قيمة الناتج المحلي لدولة فنلندا العام الماضي.

ووصل إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2018 إلى 9ر91 تريليون يوان (8ر13 تريليون دولار)، بزيادة 1ر2 في المئة عن القراءة الأولية، بحسب ما أوردته "بلومبرج" نقلا عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين اليوم الجمعة.

وأضافت هذه المراجعة 9ر1 تريليون يوان إلى إجمالي إنتاج الصين للعام الماضي، وهو ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي لفيتنام في نفس العام.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن هذه التعديلات جرت بناء على نتائج الإحصاء الرابع الشامل لجميع أنحاء البلاد، والذي كشف عن أنشطة اقتصادية لم تتضمنها بيانات الإحصاء من قبل.

وأوضح المكتب أن هذه المراجعة لن يكون لها تأثير كبير على إجمالي الناتج المحلي للبلاد للعام الجاري، 2019.

يشار إلى أن الحكومة الصينية عادة ما تراجع إجمالي الناتج المحلي بعد إجراء المسح السنوي الخامس.

ومن شأن هذه المراجعة بالزيادة أن تساعد الصين في تحقيق أهدافها بأن تصبح " مجتمعا يشهد ازدهارا معتدلا" من خلال مضاعفة إجمالي الناتج المحلي ودخل الأسر بحلول في عام 2020، مقارنة بمستويات عام 2010.