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هنأ محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر الأسبق والنادي الأهلي، منتخب مصر الأوليمبي بعد التتويج بلقب كأس الإمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي أقيمت في مصر بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

وكتب تريكة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ‏مليون مبروووووك لمنتخبنا الأوليمبى بطوله أمم إفريقيا تحت 23 عام عن جداره وإستحقاق.. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني مجهود كبير وروح عظيمة ...مبروك لمصر".

وتوج منتخب مصر الأوليمبي بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بعد الفوز في المباراة النهائية على كوت ديفوار (2-1) في مباراة دراماتيكية أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي وامتدت إلى الأشواط الإضافية.