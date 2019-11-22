 إخماد حريق محدود نشب في مطعم داخل مبنى «سان ستيفانو» الإسكندرية - بوابة الشروق
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إخماد حريق محدود نشب في مطعم داخل مبنى «سان ستيفانو» الإسكندرية

مبنى سان ستيفانو
مبنى سان ستيفانو
عصام عامر
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:41 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:41 م

تمكنت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية من إخماد حريق "محدود" نشب، مساء اليوم الجمعة، بمطعم كائن في الطابق الرابع، داخل مبنى "سان ستيفانو"، دون أن يسفر عن وقوع أية خسائر أو إصابات بشرية.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أشرف الجندي، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد اندلاع الحريق.

وبانتقال الشرطة، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف إلى موقع الحريق، تبين من المعاينة والفحص الأولى، نشوب النيران داخل مطعم لبناني بالمول المطل على طريق كورنيش الإسكندرية.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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