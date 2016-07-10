مصرع طفلين وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

لفظ طفلين، أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام المدخل الثاني لمدينة الشروق بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي.

أسفر الحادث عن مصرع طفلين، وإصابة 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي ومستشفيات "السلام" و"بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.