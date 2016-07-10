 مصرع طفلين وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي - بوابة الشروق
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مصرع طفلين وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي

فاطمة علي
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:18 م | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 9:18 م

لفظ طفلين، أنفاسهما الأخيرة، فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" أمام المدخل الثاني لمدينة الشروق بطريق "مصر _ الإسماعيلية" الصحراوي.

أسفر الحادث عن مصرع طفلين، وإصابة 6 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي ومستشفيات "السلام" و"بلبيس" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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