وكيل «زراعة النواب» لـ«الشروق»: الفلاح ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما

مخصصات البحث العلمى متدنية.. وزيادتها المخرج الأول لمشكلات قطاع الزراعة

لا نرى استراتيجيات التطوير إلا على الورق.. رأينا بارقة أمل فى جهاز الخدمة الوطنية

غياب الإرشاد الزراعى ونقص المستلزمات جعل الفلاح فريسة للسوق والحلقات الوسيطة

تفعيل قانون الزراعات التعاقدية طوق النجاة للفلاح

نتمنى اختيار وزير جديد يمتلك رؤية حقيقية لقيادة القطاع وإعادة هيكلته

الدولة أهملت أملاكها خلال السنوات الماضية وأصبحت مرتعا للخارجين على القانون



قال وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب، مجدى ملك، إن المخرج الأول لمشكلات قطاع الزراعة فى مصر هو التركيز على البحث العلمي فى مجال الزراعة وزيادة مخصصات مراكز البحوث الزراعية بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى وتتعظيم الاستفادة من الثروة المائية.، مشيرا إلى أن نجاح جهاز الخدمة الوطنية فى مجال الزراعة كشف سوء آداء مسؤولى وزارة الزراعة.

واعتبر ملك فى حواره لـ«الشروق»، أن االفلاح المصرى هو ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما مضت، بالإضافة لتراجع دور وزارة الزراعة فى توفير مستلزمات الانتاج وتراجع دور الإرشاد الزراعى، لافتا إلى أن تفعيل العمل بقانون الزراعات التعاقدية سيكون طوق النجاه للفلاح.

وإلى نص الحوار:



< ما تقييمك لأداء منظومة الزراعة فى مصر؟

ــ هناك تراجع فى قطاع الزراعة خلال الـ30 عاما الماضية، نظرا لإدارة هذا الملف بعيدا عن الرؤية العلمية وغياب التخطيط الجيد لكيفية استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، التى أدت إلى عدم إحساس الموطنين بأى نمو فى هذا القطاع، خاصة فى ظل ثبات الرقعة الزراعية، ودخول مصر مرحلة الفقر المائى منذ الثمانينيات، الأمر الذى كان يتطلب تطوير أنظمة الرى، والحفاظ على الثروة المائية وتعظيم الاستفادة منها، لكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى الأنظمة السابقة لاقتحام هذا الملف.



الدولة فتحت الملف خلال الأعوام الأخيرة، بالاعتماد على تحلية مياه البحر، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية للاستفادة بما يزيد عن 5 مليارات متر مكعب من مياه الصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتوجه لتطوير الرى بشكل كبير من أجل التحول من الرى بالغمر إلى طرق الرى الحديثة لتقليل الفاقد.



< وما هى أبرز المشكلات التى يعانى منها القطاع؟

ــ وزارة الزراعة لا تمتلك قاعدة بيانات حقيقية عن المساحات الموجودة فى مصر، ولا تمتلك بيانات حول ما يمكن زراعته ويستهلكه المواطن المصرى، كما لا توجد خريطة زراعية منضبطة، ولم يعاد التركيب المحصولى لهذا القطاع، بما يتوافق مع حاجتنا، ويحقق هامش ربح مجز للفلاح، ويضمن استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلك.



وتحدث أعضاء اللجنة فى البرلمان مع وزراء الزراعة السابقين والحاليين عن الأمر، لكن لا نرى جديدا منهم، والقيادة السياسية غيرت 4 وزراء زراعة خلال 5 سنوات فقط، ما يؤكد إحساسها بمشكلات القطاع والفلاح، التى لم يستطع أحد التعامل معها بشكل قوى، ونتمنى أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب اختيار وزير يمتلك رؤية حقيقية لقيادة القطاع وإعادة هيكلته.



< ما وضع الفلاح المصرى فى ظل تلك المنظومة؟

ــ الفلاح المصرى هو ضحية سوء السياسات الزراعية على مدار 30 عاما مضت، حيث تراجع دور الوزارة فى توفير مستلزمات الانتاج وتراجع دور الإرشاد، وأصبحنا نواجه مشكلات مثل تداول المبيدات المغشوشة والاستخدام الخاطئ لها نتيجة غياب الإرشاد الزراعى حول تلك المبيدات وأضرارها على صحة الإنسان وعلى الحاصلات الزراعية.



< ما هى آليات حل مشكلات منظومة الزراعة؟

ــ المخرج الأول لمشكلات قطاع الزراعة هو التركيز على البحث العلمى، لكن مخصصاته لا ترقى إلى مواجهة التحديات التى يواجهها فى السنوات السابقة، بالإضافة إلى السنوات المقبلة.



< وما هى العوائق التى تقف أمام تطوير البحث العلمى ومراكز البحوث الزراعية؟

ــ على الرغم من امتلاك الدولة وقطاع الزراعة أصولا ثابتة وكفاءات وخبرات، ومراكز بحوث زراعية تعد ضمن أول 5 دول على مستوى العالم تمتلك المقومات التى تؤدى إلى النجاح، من حيث عددها وخبرائها.



لكن القطاع لم يستفد من الخبرات حتى الآن، التى تتمثل فيما يزيد عن 13 ألف باحث حاصلين على درجة الدكتوراه، وما يزيد عن 50 ألف عامل فى الجهاز الإدارى بمراكز البحوث التى تكلف الدولة ما يزيد عن 2 مليار جنيه أجور، حيث نجد أن المخصصات متدنية للغاية لا تتجاوز 165 مليون جنيه كل عام.



ونحن فى إطار التنسيق مع المسئولين بوزارة الزراعة لعقد مؤتمر كبير، لمناقشة وضع استراتيجية للزراعة فى مصر، بحضور عدد من الخبراء المختصين، يحددون المشكلات ويضعون حلولا حقيقية لها، بالتعاون بين اللجنة والمسئولين فى الجهاز التنفيذى.



< كيف ترى دور جهاز الخدمة الوطنية فى مسألة تطوير الزراعة؟

ــ رأينا بارقة أمل فى جهاز الخدمة الوطنية من خلال المشروعات التى يقيمها الجهاز، ونجاحه فى العمل على أرض الواقع كشف سوء أداء مسئولى وزارة الزراعة.



< ما هى عوامل نجاح الجهاز؟

ــ جهاز الخدمة الوطنية استخدم الطرق الحديثة فى الزراعة من خلال مشروعات الصوب الزراعية التى تبلغ إنتاجية الفدان بها 3 أضعاف الفدان العادى، بجانب توفير المياه، والأسمدة، وضبط المعاملات البيئية وفقا للمعايير العلمية، وهذا هو العلم الذى كان من المفترض التوجه له منذ 30 عاما مضت.



< ما رأيك فى مسألة الرقابة على المبيدات وتوفير مستلزمات الانتاج؟

ــ الدور الرقابى وحده غير كاف، لكن الإرشاد الزراعى مع الرقابة يمكن أن يساهموا بشكل كبير فى إصلاح هذا القطاع، فمستلزمات الانتاج كانت توزع على الفلاح من قبل الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع البنك الزراعى، وكنا نضمن وصول منتج سليم موثوق فى مصدره للفلاح، لكن الآن أصبح الفلاح فريسة للسوق والجشع والحلقات الوسيطة التى ضاعفت أسعار المبيدات، حيث تصل إلى الفلاح بسعر يفوق تكلفة انتاجها 3 أضعاف، وتصل إلى الفلاح الصغير بتكلفة تزيد 100% عن سعرها المحدد من المصانع وتجار الجملة، وسبب ذلك غياب توفير المستلزمات الزراعية.



< هل اتخذتم خطوات لحل تلك المشكلة؟

ــ عقدنا جلسة مع البنك الزراعى المصرى، وتحدثنا مع رئيس مجلس الإدارة عن إعادة هيكلة الشركة الزراعية التابعة لبنك الزراعة، وأكد أنه يجرى إعادة دراسة هذه الشركة من متخصصين، لكى تكون شريكا أساسيا فى توفير الأسمدة والمبيدات.



< لماذ لا يتم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية؟

ــ القانون صدر عام 2015 وأقره البرلمان فى 2016 لكنه لم ير النور حتى الآن، لعدم وجود إرادة حقيقية من مسئولى وزارة الزراعة لتطبيقه، وحينما أصدر الرئيس القانون فى ظل الفراغ التشريعى كان تأكيدا على أن مؤسسة الرئاسة ترى هموم ومشكلات القطاع الخاصة بالانتاج والتسويق.



وتطبيق القانون بشكل علمى وسليم وإنشاء مراكز له بجميع المحافظات والإدارات سيكون هو طوق النجاة للفلاح المصرى؛ حيث يضمن له تسويق حاصلاته بهامش ربح مجز ويمنع وجود حلقات وسيطة، ويضمن وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك.



< كان هناك شكاوى من عدم حضور مسئولى الحكومة إلى جلسات اللجان، كيف ستتعاملون مع تلك المشكلة؟

ــ مرت اللجنة ولجان أخرى من مشكلة عدم اكتراث المسئولين بالحضور إلى جلسات اللجان، نتيجة أن معظم المسئولين فى بعض الوزارات لم يكن لديهم حلول قاطعة لكثير من المشكلات، لذلك دائما ما كانوا يتهربون ويصدرون بعض رؤساء القطاعات للتعامل مع المشكلات وطلبات الإحاطة والأسئلة، لكن بعد أن أصبح للدولة المصرية قوام الآن فمن غير المقبول فى دور الانعقاد امتناع أى مسئول عن الحضور أمام ممثلى الشعب فى المرحلة المقبلة، من أجل الصالح العام وحل مشكلات الدولة والمواطن.



< وكيف ترى تعامل الدولة فى ملف تقنين وضع اليد؟

ــ هناك جدية من الدولة فى هذا الملف، وعندما تكون هناك إرادة سياسية حقيقية فى اقتحامه تأكد أنها ستجد طريقها الصحيح، ومخرجا حقيقيا للأزمة، وفى عهد الرئيس السيسى وجدنا جدية فى هذا الملف، بالرغم من وجود مشكلات تتعلق بالتسعير والمبالغة فى أسعار بعض المناطق، وبالرغم من استجابة الحكومة بتغيير الأسعار وفترة السداد مرتين نأمل مراعاة البعد الاجتماعى فى بعض محافظات مصر، لأنه على الرغم من إطلاق المبادرة فنحو 10% فقط سددوا المقدمات.



< ماذا عن استراتيجيات وزارة الزراعة لتطوير المنظومة؟

ــ الاستراتيجيات الموجودة حاليا ورقية منقولة لا نراها إلا على الأوراق، وقد حان تفعيلها لصالح الوطن.