وصول وفود أكثر من 35 دولة إفريقية إلى العاصمة الإدارية للمشاركة في منتدى الاستثمار في إفريقيا

أكد مصدر مسئول باللجنة المنظمة لمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019، أن وفود أكثر من 35 دولة إفريقية وصلوا إلى مقر انعقاد المنتدى بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينهم رؤساء وزراء ونواب رؤساء وممثلين للحكومات، بالإضافة إلى ممثلين لعدد من المؤسسات المالية الدولية بينها البنك الدولي وصندوق النقد والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والصندوق الكويتي للتنمية.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن على رأس الوفود المشاركة، رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوارد نجرانت ونائب رئيس وزراء الكونغو ووزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير التجارة والتنمية الصناعية في جنوب إفريقيا.

وكانت فعاليات منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 - الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - قد بدأت صباح اليوم الجمعة بجولة للوفود المشاركة بالعاصمة الإدارية، فيما يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته مساء اليوم خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى.

ويستأنف المنتدى فعالياته غدا بعقد عدة جلسات الأولى حول التجارب التنموية في القارة الإفريقية ومشاركة القطاع الخاص، والثانية حول تحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في قارة إفريقيا، وجلسة عن المرأة في إفريقيا، يعقبها جلسة حول آفاق الاستثمار العربي الإفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وجلسة حول تعزيز التحول الرقمي من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي في قارة إفريقيا وجلسة حول الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة وأخرى حول الاستثمار في رأس المال البشري وجلسة أخيرة حول فرص نمو الشركات الناشئة.