الملياردير مايكل بلومبرج يتقدم بأوراق ضرورية لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

قدم الملياردير "مايكل بلومبرج" أوراقًا إلى لجنة الانتخابات الاتحادية، وهي خطوة ضرورية إذا ما أراد الترشح للرئاسة العام المقبل.

ولم يعلن رسميا عمدة مدينة نيويورك السابق أنه سيرشح نفسه، لكنه اتخذ بعض الخطوات التي تغطي الإجراءات الضرورية إذا ما اختار المنافسة.

وأجرى الديمقراطيون من يسار الوسط خمس مناظرات في سباقهم الأولي، حيث من المقرر أن يعقد تجمع أيوا الانتخابي في يناير، والذي سيكون أول انتخابات لاختيار مرشح الحزب. بينما لم يشارك بلومبرج في أي مناظرة.

وكان هناك 10 مرشحين على المنصة في المناظرة الأخيرة التي جرت يوم الأربعاء في جورجيا.

ولم تظهر بيانات استطلاعات الرأي حتى الآن حدوث اختراق بالنسبة لبلومبرج، منذ طرح فكرة ترشحه لأول مرة في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان بلومبرج جمهوريا لسنوات، لكنه تحول مؤخرا إلى صف الديمقراطيين بعد قضاء بعض الوقت كمستقل.