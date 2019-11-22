أمريكا تدين هجمات نظام الأسد على مخيم القاح للنازحين شمال سوريا

أدانت الولايات المتحدة بشدة يوم الخميس الهجمات الوحشية التي نفذها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على مخيم القاح للنازحين شمال محافظة إدلب السورية بالقرب من الحدود التركية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورجتوس في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية التي قام بها نظام الأسد يوم أمس الأربعاء على مخيم القاح للنازحين في شمال إدلب، حيث انفجرت المقذوفات التي تستهدف المدنيين على بعد 25 مترًا من مستشفى القاح للولادة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 مدنياً وإصابة 50 شخصًا آخر على الأقل.

وقالت أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل انتهاكا للقانون الدولي ويقوض العملية السياسية المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضافت أن الأمم المتحدة وضعت موقع المستشفى ضمن مناطق عدم الاشتباك لحمايته من الاستهداف. ويتبع هذا الحادث المروع نمطًا موثقًا جيدًا من الهجمات الشرسة على المدنيين والبنية التحتية من قبل نظام الأسد، بدعم روسي وإيراني. وتسببت هجمات النظام حتى الآن في مقتل أكثر من ألف مدني وشردت ما لا يقل عن 400 ألف في شمال غرب سورية منذ نيسان /أبريل من هذا العام.

وتابعت المتحدثة أنه يجب على نظام الأسد إنهاء حملته القاتلة ضد الشعب السوري ووقف شن الحرب في المناطق المدنية مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل سلمي في سورية دون ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية.