رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى يترك منصبه مؤقتا

قال ديميتري شلياختين رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى مساء الخميس، إنه سيترك منصبه مؤقتا بعدما تم إيقافه بشكل مؤقت من قبل وحدة النزاهة التابعة لألعاب القوى فيما يتعلق بمزاعم انتهاك قواعد المنشطات.

وكانت وحدة نزاهة ألعاب القوى أوقفت بشكل مؤقت سبعة أشخاص، من بينهم شلياختين، والمدير التنفيذي ألكسندر باركين، ومنسقة مكافحة المنشطات يلينا ايكونيكوفا، فيما يتعلق بمكان حدوث التحقيقات بشأن لاعب الوثب العالي دانيل ليسينكو.

وقال شلياتين لوكالة الأنباء الروسية "تاس" :"من المهم أن نفهم ظروف هذه الاتهامات، وربما يحدث هذا بعد استشارة المحامي، الاستقالة؟ دعونا نرى الجلسة الرئاسية التي ستعقد في المستقبل القريب، وكل شيء سيتم توضيحه هناك".

وأكد :" بالطبع ساترك المنصب مؤقتا خلال فترة الإيقاف المؤقت، وسأدافع عن اسمي في المحاكم أيضا".

وأوقف ليسينكو، الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2016، وتزعم وحدة النزاهة أن مسؤولي الاتحاد الروسي لألعاب القوى متورطين في مستندات مزورة تم إرسالها إلى وحدة النزاهة لشرح لماذا غاب ليسينكو عن اختبارات المنشطات.

وتحدثت وحدة النزاهة عن "خرق خطير" لقواعد حظر تعاطي المنشطات من قبل الاتحاد الروسي بما في ذلك "الفشل في التعاون في تحقيق وعرقلة التحقيق".

وذكرت أيضا أنها توصلت في تحقيقها الذي استمر 15 شهرا أن " مسؤولي الاتحاد الروسي متورطين في تقديم تفسيرا زائفة مستندات مزورة لوحدة النزاهة من أجل شرح سقوط اللاعب في التواجد للخضوع لاختبارات المنشطات".

ولدى الاتحاد الروسي حتى 12 ديسمبر للرد وبعد ذلك سيتم عرض القضية على الاتحاد الدولي للعبة.

وقالت ناتاليا يوخاريفا المتحدثة الرسمية للاتحاد الروسي لألعاب القوة لوكالة أنباء "تاس" :" تسلمنا الأوراق اليوم الخميس، في هذه اللحظة يدرس المحامون الخلفية الواقعية والتهم الموجهة ضدهم، سيبدأ تحقيق، تفاصيله سرية.

وكان الاتحاد الروسي لألعاب القوى تم إيقافه في 2015 بسبب ممارسات المنشطات. ولكن يمكن للرياضيين الروس المشاركة كلاعبين مستقلين في المسابقات الدولية، إذا حصلوا على موافقة من الاتحاد الدولي.