 كوريا الجنوبية تمنح العراق 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تمنح العراق 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:33 ص | آخر تحديث : الجمعة 22 نوفمبر 2019 - 11:33 ص

أفاد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، اليوم الجمعة، بتقديم كوريا الجنوبية 10 ملايين دولار أمريكي منحة إلى بغداد وأربيل.

وكتب ريبر أحمد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه اجتمع مع القنصل الكوري الجنوبي العام في اربيل جوي كوانج، وتطرق الجانبان إلى أوضاع النازحين واللاجئين في الإقليم، مبينا أن القنصل الكوري الجنوبي أعلن تقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار أمريكي لحكومتي بغداد وأربيل كمساعدات إنسانية.

وأشار أحمد إلى أن حكومة الإقليم ثمنت هذه المنحة الكورية الجنوبية، مؤكدا أنها ستسهم بتغيير أوضاع النازحين واللاجئين في العراق.

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