الأردن واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة مع رئيس مجلس النواب الياباني أوشيما تاداموري، أوجه التعاون والتنسيق البرلماني، وآفاق الاستثمار وزيادة التبادل والتعاون التجاري.

وأكد الطراونة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أهمية البناء على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن الوفد النيابي الأردني شعر بحجم التقدير البالغ والكبير من قبل مختلف المسؤولين اليابانيين لمواقف الأردن المعتدلة والمتوازنة.

وتأتي مباحثات الطراونة ضمن برنامج زيارته الرسمية بدعوة من نظيره الياباني، على رأس وفد نيابي ضم رئيس كتلة الحداثة النيابية مازن القاضي، ورئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك، وأمين عام مجلس النواب عبد الرحيم الواكد.

وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الياباني، عبر الطراونة عن تقدير بلاده للمساعدات اليابانية إلى الأردن ولمواقف اليابان الداعمة لحل الدولتين، مشددا على أهمية إدامة التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين.

كما التقى الطراونة والوفد النيابي بحضور السفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب، رئيس الوزراء الياباني شينزو آببي، الذي أكد التزام بلاده بما تعهدت به خلال مؤتمر لندن، باستكمال الدفعة الثانية من قرض التنمية والسياسة والبالغ قيمته 100 مليون دولار.