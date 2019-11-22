«خمس نجوم» الإيطالية تخوض الانتخابات الإقليمية بشكل مستقل

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن قرار حزب "حركة خمس نجوم"، أحد الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي، بخوض الانتخابات الإقليمية بشكل مستقل لن يؤثر على حكومته، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن كونتي قوله لدى سؤاله عما إذا كانت تلك الخطوة ستؤثر على ائتلافه الحكومي الهش بالفعل:"بالطبع لا".

ومنيت حركة خمس نجوم بهزيمة ثقيلة الشهر الماضي في الانتخابات الإقليمية بمنطقة أومبريا، وسط إيطاليا، وذلك عندما خاضت الانتخابات لأول مرة ضمن قائمة مشتركة مع حزب أخر.

ودفعت هذه الخسارة الكثير من أعضاء الحركة إلى الإصرار على خوض أي انتخابات مستقبلية كمستقليين. وقد يعني ذلك وجود منافسة على نحو فعال مع الحزب الديمقراطي، الشريك الآخر في الائتلاف الحكومي.

وتصاعدت الضغوط على حكومة كونتي عقب هزيمة الحركة في انتخابات أومبريا، والتي شهدت تحقيق حزب الرابطة اليميني المناهض للهجرة فوزا ساحقا، وأيضا بسبب حالة التذمر بين صفوف أعضاء الحركة بسبب عدم التوافق مع الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط.

وتفاقمت التوترات داخل صفوف الحركة على خلفية أزمة محتملة بسبب احتمال إغلاق مصنع للصلب في جنوب البلاد، وبالتالي فقدان الآلاف الوظائف.

وصوت أعضاء حركة خمس نجوم، التي تقدم بانتظام أسئلة تتعلق بالسياسات في استفتاءات عبر الإنترنت، هذا الأسبوع لخوض الجولة المقبلة من الانتخابات الإقليمية كمستقليين في إميليا رومانيا وكالابريا، في يناير المقبل، وشارك حوالي 27 ألف عضو من الحركة في الاستفتاء، وفقا لـ " أنسا".